Balanço do Ministério confirma: Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos da covid-19

EFE/Antonio Lacerda País ultrapassou a marca de 1 milhão de casos



O Brasil ultrapassou a casa dos 1 milhão de casos da covid-19 na contagem oficial do Ministério da Saúde. No balanço divulgado no início da noite desta sexta-feira, 19, foram relatados 1.032.913 infectados, e 48.954 mortes.

Nas últimas 24 horas, foram 54.771 novos registros de doentes, e 1.206 novas vítimas.

O Brasil continua como o segundo país nas estatísticas de casos e mortes, ficando atrás apenas dos Estados unidos, que têm 2.290.817 doentes e 121.303 mortos. Mais cedo, o site WorldMeters já havia sinalizado que o país atingiria o número.

São Paulo, epicentro da doença no país, contabiliza 211.658 casos e 12.232 mortes. O Rio de Janeiro vem logo em seguida, com 93.378 doentes e 8.595 vítimas.