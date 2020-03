Ministério confirma 60 casos de coronavírus no Brasil; outros 18 aguardam verificação

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, no Brasil, são 930 casos suspeitos da doença, que já infectou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo



O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (12) que o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 60. A informação consta no site utilizado pelo órgão e traz o balanço do número nacional.

Entretanto, ao todo, o país já tem 78 casos da doença. A diferença de informação acontece porque os novos casos confirmados no Rio de Janeiro e em São Paulo ainda não foram atualizados no sistema.

No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) atualizou o número de infectados no Estado para 15, enquanto o Ministério da Saúde continua considerando apenas 13 casos da doença em território fluminense.

Ainda nesta quinta-feira (12), a SES-RJ confirmou ainda o primeiro caso de transmissão local do vírus. Segundo informações da pasta, o paciente é um homem de 72 anos, morador da cidade do Rio de Janeiro. A esposa dele, de 68 anos, também testou positivo para a doença. De acordo com a secretaria, ambos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Já em São Paulo, os 16 últimos casos confirmados pelo hospital Albert Einstein na quarta-feira (11) ainda não foram contabilizados pela pasta.

Atualmente, no Brasil, são 930 casos suspeitos da doença, que já infectou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Outros 947 pacientes já tiveram suspeita descartada.

Ações do governo

Entre as ações do governo para combater o aumento das infecções por coronavírus, o ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (12), que vai destinar cerca de R$ 900 milhões em incentivo para que as Unidades Básicas de Saúde fiquem mais tempo abertas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 90% dos casos de coronavírus são leves e podem ser tratados nos mais de 42 mil postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), que já contam com mais de 45 mil equipes médicas.

Ainda de acordo com a pasta, a expectativa é que, por meio do programa “Mais Médicos”, o SUS tenha mais 5 mil médicos para atendimento nas equipes de saúde da família.

Além dos incentivos para mais médicos e maior tempo de atendimento nos postos de saúde, a pasta também adotou como medida a regulamentação de quarentena e isolamento para enfrentar possíveis casos da doença.