Ministério da Agricultura publica novas normas de venda de carne moída

Regulamento entra em vigor em 1º de novembro e estabelecimentos terão um ano para se adequarem

A partir de 1º de novembro, supermercados, estabelecimentos e produtores de proteína animal deverão seguir novas regras para a produção e venda de carne moída no Brasil. O Ministério da Agricultura publicou uma portaria com as novas condições que deverão ser seguidas. As empresas cadastradas junto a órgãos fiscalizadores terão até um ano para se adequar às novas normas. Entre as novas especificações estão que a carne deve ser embalada imediatamente após ser moída, sem que o pacote ultrapasse um quilo. Além disso, é obrigatório que o produto contenha carne provinda de massas musculares esqueléticas. Segundo o ministério, a medida busca promover segurança alimentar, qualidade e segurança para os consumidores. O regulamento foi elaborado em parceira com associações do setor. Outras regras determinam a temperatura em que a carne deve ser mantida e manuseada e veta o uso de miúdos, raspagem de ossos e carne industrial na fabricação. Os produtores ainda deverão informar a porcentagem máxima de gordura do produto.