Ministério da Educação antecipa divulgação de notas do Enem 2022 para esta quinta-feira

Resultados finais seriam divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em 13 de fevereiro



O Ministério da Educação (MEC) decidiu antecipar a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para esta quinta-feira, 9. A informação foi confirmada pelo ministro da pasta, Camilo Santana (PT), durante apresentação sobre o Censo Escolar da Educação Básica, e também publicada nas redes sociais. “Precisamos garantir que crianças e jovens frequentem as escolas. É um desafio. E são os dados que vão nos permitir construir as estratégias para estados e municípios. Para nós o regime de colaboração é essencial para o sucesso dos projetos que estamos traçando para a educação. E aproveito pra anunciar em primeira mão para os estudantes de todo o Brasil: vamos antecipar os resultados do Enem 2022 para amanhã, 9 de fevereiro”, escreveu o ex-governador do Ceará, no Twitter. Inicialmente, os resultados finais do Enem 2022 seriam divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 13 de fevereiro. Agora, com a antecipação, os participantes já poderão conferir suas respectivas notas acessando a Página do Participante. Com os resultados, os estudantes poderão usar as notas para aplicação ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e também para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Há também universidades privadas que aceitam os resultados no processo seletivo. Já os “treineiros”, os alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio, terão acesso aos resultados 60 dias após a divulgação das notas gerais.