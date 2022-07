Ministério da Educação anuncia saída de Danilo Dupas da presidência do Inep

Troca acontece por ‘motivos pessoais’ e a menos de 4 meses da aplicação do Enem; substituto interino será Carlos Eduardo Moreno Sampaio, servidor da instituição há 37 anos

Reprodução / TV Câmara Troca no comando do Inep acontece a cerca de três meses do Enem



O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, vai deixar o cargo. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Victor Godoy, nesta quarta-feira, 27, pelas redes sociais. Segundo ele, a saída acontece “por motivos pessoais” e a pedido do próprio gestor, que estava à frente da instituição responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde fevereiro de 2021. “Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a Autarquia”, escreveu Godoy no Twitter. A troca no comando do Inep acontece a cerca de três meses do Enem, marcado para acontecer em 13 e 20 de novembro.

O escolhido para substituir Danilo Dupas e assumir – interinamente – a presidência a partir de 1º de agosto é Carlos Eduardo Moreno Sampaio, servidor de carreira há 37 anos. “Já ocupou diversas funções no Inep e conhece profundamente os processos, avaliações e exames da Autarquia”, mencionou o ministro, também nas redes sociais. Em nota do Ministério da Educação também informado que Moreno ocupa, atualmente, o cargo de diretor de estatísticas da autarquia, liderando processos como os censos da educação. “O MEC agradece o trabalho realizado à frente do Inep e reforça que Moreno dará continuidade ao trabalho realizado”, acrescenta no comunicado da pasta.