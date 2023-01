Ministério da Saúde anuncia repasse de R$ 600 mi a Estados e municípios para reduzir filas de cirurgias

Essa era uma das prioridades de Lula para os 100 primeiros dias de mandato

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ministério da Saúde vai repassar R$ 600 milhões para Estados e municípios aumentarem a oferta de procedimentos médicos



O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 26, que vai repassar R$ 600 milhões para Estados e municípios aumentarem a oferta de procedimentos médicos e reduzirem as filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa era uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os 100 primeiros dias de mandato. A portaria, apresentada e aprovada na manhã desta quinta em reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que reuniu representantes da pasta e secretários municipais e estaduais da Saúde, diz que a quantia deve ser destinada, principalmente, para ampliação do número de cirurgias eletivas realizadas nos próximos 90 dias. O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, disse que a medida de começar por esse segmento se deve ao aumento das filas durante a pandemia. “É um esforço significativo do governo federal. O maior valor já investido em um ano para esse tipo de demanda havia sido de R$ 300 milhões. Vamos oferecer o dobro”, destacou. Ele ainda comentou que a estimativa é de que 1 a 2 milhões de pessoas estejam na lista de espera por cirurgia considerada não urgente no SUS. “A fila é muita diversa, nunca teve uma unificação nacional e houve piora desses dois anos mais graves da pandemia”, completou.