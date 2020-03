Ministério da Saúde confirma 8 casos de coronavírus no Brasil

Duas transmissões ocorreram dentro do País, em São Paulo

EFE/José Jácome

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (5), que há oito casos confirmados de coronavírus no País. Seis estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. A pasta também confirmou a primeira transmissão dentro do País, ocorrida em SP, de “dois contactantes que tiveram relação com o primeiro caso confirmado no estado”.

“Até este momento, não temos transmissão comunitária em nosso território, apenas transmissão local porque se consegue identificar que essas duas pessoas pegaram de um caso confirmado. Quando não é possível identificar essas relações, passa a ser transmissão comunitária”, explicou o Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.

Há ainda um caso no Distrito Federal que testou positivo em um hospital particular e aguarda por contraprova. É uma mulher de 23 anos que viajou para a Inglaterra e Suíça entre 25 de fevereiro e 2 de março e iniciou os sintomas no dia 26 de fevereiro.

O paciente do Espírito Santo, último a ser confirmado, é uma mulher de 37 anos, com histórico de viagem para a Itália.

Segundo a pasta, a situação dos casos suspeitos no Brasil é a seguinte: Amazonas (5), Pará (1), Rondônia (1), Alagoas (6), Bahia (23), Ceará (16), Paraíba (4), Pernambuco (8), Piauí (1), Rio Grande do Norte (4), Sergipe (2), Espírito Santo (5), Minas Gerais (80), Rio de Janeiro (79), São Paulo (182), Distrito Federal (20), Goiás (4), Mato Grosso do Sul (11), Mato Grosso (6), Paraná (20), Santa Catarina (54) e Rio Grande do Sul (104).

O último boletim divulgado disse, ainda, que são 636 casos suspeitos, sendo que 378 foram descartados.

Adolescente assintomática não está em isolamento

Nesta manhã, o Ministério da Saúde voltou atrás e confirmou o quarto caso de coronavírus em São Paulo. A “confusão” ocorreu porque a adolescente de 13 anos está assintomática, o que não configura caso suspeito no Brasil. O único critério é que ela viajou para a Itália, por isso resolveu fazer o teste.

Devido aos níveis baixíssimos de carga viral, diferente das outras vítimas, ela não está em isolamento. “É vida normal, pode ir para a escola”, explicou Wanderson.

Segundo o Secretário de Vigilância em Saúde, pesquisas indicam que “25% das crianças e adolescentes até 17 anos não apresentam sintomas”.