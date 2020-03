Rio: Secretaria de Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Estado

É o quinto caso confirmado de Covid-19 no Brasil

EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE Covid-19 é confirmado no Estado do Rio



A Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou nesta quinta-feira (5) o primeiro caso de coronavírus no Estado. É o quinto caso confirmado da doença no Brasil. A informação é do G1.

Ainda nesta quinta, o Ministério da Saúde informou a confirmação de um quarto caso na cidade de São Paulo. Trata-se de uma adolescente que retornou de viagem à Itália. Os outros três casos confirmados de Covid-19 também estão concentrados em São Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio dará mais detalhes do caso primeiro caso no Estado ainda nesta tarde. Até esta quarta, o Estado do Rio tinha 55 casos suspeitos e 52 descartados. No Brasil, já são 530 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus – outros 315 casos já foram descartados.