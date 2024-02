Ministério da Saúde deve enviar lote de vacina contra dengue ao Distrito Federal ainda esta semana

Região lidera o número de casos da doença no Brasil

WikiImages/Pixabay O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue



O Ministério da Saúde aunciou nesta terça-feira, 6, que planeja enviar ao Distrito Federal, ainda esta semana, um lote de 194 mil doses de vacina contra a dengue. Essa quantidade é suficiente para imunizar todas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que são elegíveis para receber a vacina, de acordo com informações da Secretaria de Saúde. A ministra Nísia Trindade confirmou a entrega do primeiro lote da vacina ainda esta semana, durante uma reunião de alinhamento. O Distrito Federal registra 46,5 mil casos prováveis de dengue, o que o coloca como líder no ranking de incidência da doença no país, com cerca de 20% de todos os casos registrados no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Ministério da Saúde comunicou também a criação de um Centro de Operações de Emergência para coordenar as ações de combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue. Essa medida tem como objetivo reforçar a capacidade de mobilização e vigilância no enfrentamento da doença, que tem se espalhado por diversos estados do país. A vacina é administrada em duas doses, sendo que a segunda deve ser aplicada três meses após a primeira. A expectativa é de que novos lotes sejam enviados ao DF nesse intervalo de tempo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA