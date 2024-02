‘Verdadeira frente ampla de São Paulo é a de Ricardo Nunes’, afirma novo presidente do MDB em SP

Secretário-executivo de Relações Institucionais da Prefeitura, Enrico Misasi assumiu o comando do partido na capital paulista na segunda-feira

Divulgação / MDB Em pronunciamento, Misadi ressaltou a a importância da agremiação eleger “a maior bancada possível de vereadores” nas eleições de 2024



O diretório do MDB na cidade de São Paulo tem um novo presidente. O secretário-executivo de Relações Institucionais da Prefeitura, Enrico Misasi, assumiu o comando do partido na capital paulista na segunda-feira, 5. Em pronunciamento, Misadi ressaltou a a importância da agremiação eleger “a maior bancada possível de vereadores” nas eleições de 2024, a fim de oferecer ao eleitor paulistano o que ele denomina de “a verdadeira frente ampla”. “A verdadeira frente ampla de São Paulo é a do MDB, é a do prefeito Ricardo Nunes. Nosso adversário diz que reúne essa aliança democrática. Ali, naquele grupo, não existe nada além de esquerda e de extrema esquerda. Nem para o centro esse adversário consegue acenar. Nós, sim, trabalhamos para, cada vez mais, agregar e fortalecer o MDB para a disputa eleitoral de 2024”, complementou o emedebista, se referindo ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que desponta como favorito para a disputa à Prefeitura de São Paulo.

Também presente na cerimônia, o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional da legenda, disse que o MDB tem a reeleição de Nunes como missão: “A eleição municipal de São Paulo é uma das mais importantes do Brasil”, exaltou. “Não acredito que em São Paulo teremos, tão somente, a disputa de um padrinho político contra outro padrinho político. É preciso discutir gestão. E, nós, sim, temos o que mostrar. Além do mais, se nosso adversário vence nas urnas, seria um desastre”, concluiu.