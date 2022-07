Ministério da Saúde lança campanha de enfrentamento às hepatites virais

Ministro Marcelo Queiroga alertou sobre a importância de a população buscar diagnóstico e destacou ações do governo

Valter Campanato / Agência Brasil Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga lança a Campanha de Enfrentamento às Hepatites Virais



O Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira, 27, a campanha de enfrentamento às hepatites virais. Na oportunidade, o ministro Marcelo Queiroga alertou sobre a importância da população buscar o diagnóstico, além de frisar ações da pasta para combater as hepatites A, B e C. De acordo com ele, a questão de hepatites é um problema de saúde pública. “No passado, hepatites eram a principal causa de transplantes hepáticos. Hoje, em função das políticas públicas, passou a ser a esteato-hepatite crônica, já que temos maneiras efetivas de diagnosticar precocemente, de tratar com antivirais, de [aplicar] vacinas, de utilizar a força das políticas públicas para reduzir esse importante problema”, explicou. Para combater, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece da prevenção ao diagnóstico e ao tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, a principal forma de prevenção contra as hepatites A e B, por exemplo, são vacinas disponibilizadas gratuitamente conforme calendário vacinal. Tanto as hepatites B, C e D têm tratamento ofertado gratuitamente pelo SUS. Os medicamentos garantem cura para até 95% dos pacientes de hepatite C.