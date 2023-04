Ministério da Saúde libera vacina bivalente contra Covid-19 para maiores de 18 anos

Pasta quer reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo o país

Tomaz Silva/Agência Brasil Vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada para maiores de 18 anos



O Ministério da Saúde liberou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação, divulgada nesta segunda-feira, 24, tem por objetivo reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país. De acordo com a pasta, cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa que faz parte do “Movimento Nacional pela Vacinação“. A vacina bivalente poderá ser aplicada em quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes, como a Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, como esquema primário ou como dose de reforço. Além disso, a imunização deve respeitar um intervalo de quatro meses da última dose. A bivalente, que é uma versão atualizada da vacina usada na campanha de vacinação iniciada em 2021, foi elaborada com base na variante original do coronavírus (o SARS-CoV-2) e na variante Ômicron. Assim, a vacina pode imunizar contra mais de uma versão de um vírus de uma só vez. Para isso, é usada a tecnologia do mRNA com dois códigos genéticos. Até a última quinta-feira, 20, o Brasil registrava mais de 10 milhões de pessoas com proteção reforçada contra a Covid-19 por meio da vacina bivalente. Das doses aplicadas, 8,1 milhões foram destinadas a idosos com 60 anos ou mais.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, pediu para que os brasileiros não deixem de tomar a vacina. “Quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, comentou. Para a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, aumentar as coberturas vacinais contra a Covid-19 é prioridade. “A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”, explicou. Segundo o Ministério da Saúde, o Movimento Nacional pela Vacinação visa “resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo”, informou.