Dallagnol, Eduardo Bolsonaro, Randolfe e Renan Calheiros estão entre os nomes para CPMI do 8 de Janeiro

Oposição e governo começam a apresentar nomes estratégicos para compor colegiado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CPMI do 8 de janeiro deve ser instalada na quarta-feira, 26



Partidos no Senado oficializam nesta terça-feira, 22, a indicação de alguns dos nomes de parlamentares para compor a CPI Mista que irá investigar os atos de 8 de janeiro. O PL, maior bancada do Congresso, deverá apresentar os nomes dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC), além de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como suplente. O senador Sérgio Moro (União-PR) também foi sondado pela oposição, mas ainda não confirmou se aceita o convite. Pelo lado do governo, estão confirmadas as indicações dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM), e Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Os três parlamentares compuseram a mesa da CPI da Covid no Senado, em 2021, com dura posição contra o governo do então presidente Jair Bolsonaro. O nome do senador Humberto Costa (PT-PE), que da mesma forma fez parte da CPI da Covid, também está na lista dos indicados para o colegiado, programado para ser instalado na próxima quarta-feira, 23. Do lado da Câmara, pela oposição, estão confirmados os nomes dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Alexandre Ramagem (PL-RJ), André Fernandes (PL-CE) e Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Do lado governista, o deputado federal André Janones (Avante-MG) já confirmou seu nome para compor o colegiado.

*Com informações da repórter Berenice Leite