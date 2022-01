Ministério da Saúde prorroga custeio de leitos de UTI em todo o Brasil

Segundo a pasta, medida impactará 14,2 mil leitos adultos e pediátricos espalhados por todo o país; monitoramento irá avaliar a possibilidade de novas prorrogações

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Medida vale tanto para leitos adultos quanto para os pediátricos



Em meio ao avanço da variante Ômicron, o Ministério da Saúde informou que irá prorrogar o custeio de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todas as regiões do Brasil. A informação foi obtida pela Jovem Pan junto à pasta. De acordo com o ministério, a decisão irá afetar 14.254 leitos de UTI por mais 30 dias. A medida vai impactar leitos adultos e pediátricos. De acordo com a pasta, a decisão de prorrogar o custeio foi tomada junto ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Por fim, o Ministério também informou que estará monitorando a situação epidemiológica e avaliará possíveis novas prorrogações caso julgue necessário. Segundo dados do Conass, nas últimas 24 horas foram registrados 135.080 casos e 296 mortes causadas pela Covid-19. O total é de 24.044.255 de infectados e 623.097 óbitos registrados desde o início da pandemia.