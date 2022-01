Estado de São Paulo vacina mais de 100 mil crianças em um único dia

Meta do governo estadual é imunizar todos o público infantil em três semanas; capacidade diária de vacinação é de 250 mil menores de idade

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2022 Público infantil começou a ser vacinado contra a Covid-19 em 14 de janeiro



São Paulo vacinou neste sábado, 22, 102,2 mil crianças entre 5 a 11 anos contra a Covid-19. O Estado iniciou a imunização do público infantil em 14 de janeiros após receber as primeiras doses pediátricas da Pfizer. Agora, com a aprovação do uso da CoronaVac, a campanha de vacinação do grupo será acelerada. A meta do Estado é vacinar todas as 4,3 milhões de crianças dessa faixa etária em três semanas. Segundo o governo, São Paulo tem a capacidade de imunizar 250 mil crianças por dia, além dos jovens e adultos que já vêm sendo imunizados nos 645 municípios contra a Covid-19. Além da primeira dose em menores de 11 anos, o Estado também está aplicando o reforço em adultos. O calendário divulgado pela gestão estadual, crianças com idade entre 9 a 11 anos serão vacinadas de 20 a 30 de janeiro. Entre 31 de janeiro e 10 de fevereiro, a campanha vai priorizar aquelas de 5 a 8 anos. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências, além de indígenas e quilombolas, podem tomar a primeira dose até o dia 10 de fevereiro. Os menores de 5 anos, assim como o grupo prioritário, só poderão receber o imunizante da Pfizer. Isso porque a CoronaVac teve aprovação de uso para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades.