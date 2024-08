Ministério da Saúde realiza testagem inédita da hepatite D no país

Ação foi idealizada após explosão de casos na região Norte, que concentra mais de 70% dos casos; doença ocorre a partir da infecção pela hepatite B

Freepik Exame de sangue, teste de sangue, testagem



A região Norte do Brasil concentra mais de 70% dos casos de hepatite D no país, com destaque para os Estados do Amazonas e Acre. Em resposta a essa situação alarmante, o Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) de Rondônia, iniciou uma campanha inédita de ampliação da testagem e diagnóstico da doença. A iniciativa visa conter a explosão de casos na região, realizando um grande número de testes para identificar e tratar a hepatite D, uma doença perigosa que ocorre a partir da infecção pela hepatite B, aumentando os riscos de morte, cirrose e câncer de fígado. Muitas vezes, a doença não apresenta sintomas, o que torna a testagem e o diagnóstico ainda mais importantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A campanha na região Norte é a primeira fase de um plano que pretende expandir os diagnósticos para todo o país, permitindo uma melhor compreensão da situação no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2022, foram registrados 10.095 casos de hepatite B e 128 de hepatite D no Brasil. Em 2023, houve uma redução, com 10 mil casos de hepatite B e 109 de hepatite D.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini