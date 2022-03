Ministério da Saúde recomenda quarta dose de vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos

Em nota técnica, pasta indica que ocorre uma queda no nível de anticorpos da faixa etária alguns meses após a aplicação

MICHAEL REYNOLDS/EFE Ministério estima que 4,6 milhões de pessoas devem receber nova imunização



O Ministério da Saúde decidiu nesta quarta, 23, recomendar a aplicação de uma quarta dose de vacina contra a Covid-19 para idosos com 80 anos de idade ou mais. As aplicações já podem ser feitas pelos Estados e municípios a partir de hoje. De acordo com nota técnica publicada no site da pasta, a preferência é que o imunizante aplicado seja o da Pfizer, com os da AstraZeneca e Janssen como alternativa, e o intervalo deve ser de quatro meses após a primeira dose de reforço (terceira no geral). A estimativa é que 4,6 milhões de pessoas sejam imunizadas novamente, e o Ministério assegurou que há vacinas suficientes para este público. Segundo o Ministério, estudos demonstram uma queda na efetividade das vacinas em idosos, entre três a quatro meses depois da aplicação, o que pode ser explicado pelo envelhecimento natural do sistema imunológico e exige uma estratégia específica para o grupo etário.

Como os Estados possuem o poder de determinar medidas para conter a pandemia, ao menos sete unidades federativas já ofertam a aplicação da segunda dose de reforço em idosos: São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. O Rio de Janeiro prevê a quarta dose para toda a população adulta. Agora, a logística de aplicação da nova dose extra também ficará a cargo de Estados e municípios, mas o Ministério da Saúde pode enviar doses caso não haja o suficiente em estoque. Na nota, a pasta ainda afirma que monitora a situação das outras faixas etárias para determinar se há necessidade de que recebam mais uma dose.