Ministério: Recorde de casos se deu a ‘problemas na exportação de dados’

Brasil teve 54.771 novas contaminações pela Covid-19 de ontem para hoje

EFE/Sebastiao Moreira País ultrapassou a marca de 1 milhão de infectados



O Ministério da Saúde esclareceu na noite desta sexta-feira, 19, por meio de nota divulgada à imprensa, que o aumento no número de casos de Covid-19 registrados de ontem para hoje no Brasil se deu, em parte, “a uma instabilidade na rotina de exportação dos dados relatados, principalmente, pelos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo na última quinta-feira”.

De acordo com a nota, estes Estados, juntos, representaram um incremento de 27.436 diagnósticos novos em relação ao dia anterior. O boletim de atualização dos números mostra que, nas últimas 24 horas, o País registrou em novo recorde diário de casos: 54.771. Com esse número, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de infectados, somando 1.032.913 diagnósticos do novo coronavírus.

Até então, somente os Estados Unidos tinham ultrapassado essa marca. Hoje, os EUA têm 2.178.710 confirmações da doença, segundo dados do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Nas últimas 24 horas, o Brasil também registrou 1.206 mortes, chegando a 48.954 óbitos pela Covid-19.

O Ministério da Saúde explica que existem duas formas de exportação de dados do sistema e-SUS Notifica: diretamente do aplicativo ou por meio de uma aplicação (API). Segundo a pasta, esse último método usa uma tecnologia mais leve e é indicado para grandes volumes de dados, o que é o caso de secretarias estaduais de saúde e de grande municípios. No entanto, de acordo com o ministério, alguns estados utilizaram o aplicativo para exportação de dados, “o que não é recomendado”. Essas localidades foram orientadas a usar somente a exportação via API. A pasta ainda destaca que, com o encerramento da semana epidemiológica no sábado, 20, será possível avaliar com maior precisão a variação de casos novos nesta semana em relação à anterior.

Estados

De acordo com o boletim, São Paulo chegou nesta sexta-feira a 211.658 casos confirmados do novo coronavírus, com 12.232 mortes. O Rio de Janeiro tem 93.378 infectados pela doença e 8.595 mortes; e o Ceará, 89.863 confirmações e 5.460 mortes.

* Com informações do Estadão Conteúdo