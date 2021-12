Ministério da Saúde registra 27 casos da variante Ômicron no Brasil

De acordo com a pasta, as infecções pela variante estão concentradas no Estado de São Paulo; duas contaminações no Distrito Federal estão sendo investigadas

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, atualizou a quantidade de casos de infectados pela variante Ômicron



O Ministério da Saúde informou, na noite desta segunda-feira, 20, que já registrou 27 casos da variante Ômicron no Brasil. De acordo com a pasta, as infecções estão concentradas no Estado de São Paulo. “O Ministério da Saúde informa que, até o momento, foram registrados 27 casos confirmados da Ômicron no Brasil, sendo 16 em São Paulo, dois no Distrito Federal, um no Rio Grande do Sul, quatro em Goiás, três em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro”, diz a pasta, que ainda investiga duas contaminações no Distrito Federal.

No último domingo, o responsável pela pasta, o ministro Marcelo Queiroga, anunciou que o intervalo para aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid-19 foi reduzido de cinco para quatro meses em todo o Brasil. De acordo com o Ministério, o objetivo da medida é ampliar a proteção da população contra a variante Ômicron. “Para ampliar a proteção contra a variante Ômicron vamos reduzir o intervalo de aplicação da 3ª dose de cinco para quatro meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco. A portaria com a modificação será publicada na segunda-feira. Informem-se sobre o calendário vacinal de seu município e veja se já chegou a sua vez”, escreveu Queiroga, em sua rede social.