Ministério da Saúde soma 59 mil casos de Covid-19 e 391 mortos nas últimas 24 horas 

Conforme os dados do ministério, 22.717.907 já se recuperaram da doença, enquanto 3.182.910 estão ‘em acompanhamento’

EFE/ Fernando Bizerra O Brasil é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus



O Ministério da Saúde divulgou os novos dados da pandemia na tarde deste domingo, 6. De acordo com o novo balanço, a pasta contabilizou 59.737 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 25.533.010 desde que a doença chega ao Brasil, em março de 2020. Além disso, mais 391 mortes em decorrência do novo coronavírus foram registradas, chegando a 632.193 vidas perdidas. O Estado de Goiás não atualizou seus números neste domingo. Conforme os dados do ministério, 22.717.907 estão recuperados, enquanto 3.182.910 estão “em acompanhamento”. Já quanto aos vacinados, 145.724.677 estão imunizados com duas doses, enquanto 50.738.398 já tomaram a dose de reforço.