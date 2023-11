Ministério de Minas e Energia garante fornecimento de energia nos locais do Enem em SP

Plano prevê o uso de geradores nos locais de prova no Estado onde a rede não for restabelecida

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre Silveira tem atuado de maneira coordenada com o governo do Estado e prefeituras municipais



O Ministério de Minas e Energia criou uma “sala de situação” para garantir o fornecimento de energia elétrica em São Paulo e não comprometer a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 5. O Estado foi atingido por um temporal na tarde da sexta-feira, 3, que deixou ao menos seis pessoas mortas. Diversas regiões estão sem energia há mais de 24 horas – a Enel afirmou que o restabelecimento total só deve ocorrer na terça-feira, 7. “Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Educação, Camilo Santana, garantiram que haverá fornecimento de energia elétrica nos locais de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em São Paulo”, diz trecho da nota divulgada pelo governo federal na tarde deste sábado. “De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), nos locais onde a rede de energia elétrica não for restabelecida por meio do sistema de distribuição, as concessionárias deverão alocar geradores para garantir o atendimento do local de prova, sem comprometimento no direito dos estudantes de participar do Enem”, acrescenta o Planalto.

O trabalho envolve, além das concessionárias de distribuição, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Todas as áreas afetadas foram identificadas e, neste momento, o MME atua fortemente junto às distribuidoras para regularizar o fornecimento de energia com a maior brevidade possível. Cerca de 90% do serviço de distribuição de energia em São Paulo já funciona normalmente”, garante a gestão federal. Ainda segundo a pasta, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem atuado de “maneira coordenada com o Governo do Estado e prefeituras municipais”. “Ao longo do dia, o ministro manteve diálogo com o governador Tarcísio de Freitas, com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, entre outras autoridades municipais e estaduais, em busca de dar pronta resposta às demandas de fornecimento dos entes federados”, finaliza o texto.