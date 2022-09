Ministério determina recolhimento de lotes de petisco para cães de três empresas

Motivo é que foram detectados lotes com propilenoglicol adulterados, que levou a morte de cachorros no Brasil

Valter Campanato/Agência Brasil



O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou o recolhimento de petiscos para cães de três empresas. São elas: FVO Alimentos Ltda., Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais e Upper Dog Comercial Ltda. O motivo, segundo a pasta, é que foram detectados lotes de propilenoglicol adulterados. A suspeita é de que o composto tenha sido contaminado por monoetilenoglicol, substância tóxica que matou cachorros em ao menos nove estados e no Distrito Federal. “A medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos das investigações que estão sendo realizadas pelo Mapa e que detectou que os lotes de propilenoglicol adulterados foram usados para fabricar esses outros produtos”, informou. De acordo com o Mapa, o propilenoglicol é permitido para a alimentação animal. “Até o momento, não existe diretriz do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados”, completou a pasta.