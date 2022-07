Ministério Público do Trabalho faz inspeção na Caixa Econômica após denúncias de assédio

Denúncias contra Pedro Guimarães, ex-presidente do banco estatal, foram divulgadas na semana passada e levaram a mudanças no comando do banco

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente do banco estatal foi alvo de denúncias de funcionárias da Caixa



O Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza uma inspeção na Caixa Econômica Federal. A ação, tomada após um despacho assinado pelo procurador Paulo Neto, começou às 9h30 desta segunda-feira, 4. Na semana passada, uma série de denúncias de assédio moral e sexual cometidas pelo então presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, abalou a Caixa. Guimarães deixou o cargo na quarta-feira, 29, sendo substituído por Daniella Marques. O site Metrópoles revelou depoimentos de cinco supostas vítimas de Guimarães, que deram detalhes sobre como os assédios aconteciam, citando toques não consentidos e abordagens inapropriadas. Em sua carta de demissão, Guimarães negou as acusações e disse que deixou o comando do banco para evitar que a instituição ou o governo sejam alvos de rancor em um ano eleitoral.

Daniella Marques, escolhida como nova presidente da Caixa Econômica Federal, ocupava o cargo de secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. A mudança no comando da estatal foi oficializado após publicação no Diário Oficial da União na quarta-feira, 29. A Caixa confirmou que recebeu relatos de assédio sexual na instituição. Em nota, destacou que investiga o caso desde maio e que o processo corre em sigilo, no âmbito da Corregedoria.