Ministério Público investiga 15 mortes em hospital psiquiátrico de Petrópolis

Gestão municipal informou que o local está em processo de fechamento gradual desde 2022

Banco de Imagens / Pixabay Petropólis



O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) enviou um ofício ao Hospital Santa Mônica e à coordenação de Saúde Mental do Município de Petropólis para averiguar a morte de pelo menos 15 pacientes neste hospital psiquiátrico localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. As mortes ocorreram no primeiro semestre de 2023. A investigação do MP aponta para ausência de dados em comunicações dos óbitos, além de registro de situações em que os pacientes foram transferido para o Hospital Santa Mônica e morreram na sequência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Essa é uma investigação do Gaeco, que se iniciou a partir do trabalho desenvolvido pela força tarefa de desinstitucionalização de pacientes adultos psicquiátricos. O que foi apurado a ocorrência de mais de 15 óbitos sem a devida responsabilização, sem a devida apuração de responsabilidade”, disse Bruno Rinaldi, promotor de Justiça. A prefeitura de Petrópolis informou que o hospital está em processo de fechamento gradual desde 2022 e que todos os pacientes devem ser transferidos até fevereiro deste ano. O Hospital Santa Mônica ainda não se pronunciou sobre as acusações.

*Com informações da Agência Brasil