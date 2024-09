Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva fala sobre casos de incêndios criminosos no país

Fala foi nesta quarta-feira (4), durante evento na Comissão do Meio Ambiente do Senado

Filipe Araujo/ MinC Atualmente, nove estados brasileiros estão enfrentando uma "estiagem severa", com o Pantanal registrando a maior seca em 74 anos



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou, nesta quarta-feira (4), que os incêndios florestais no Brasil são resultado de ações criminosas. Em sua fala na Comissão do Meio Ambiente do Senado, ela enfatizou que a situação é ainda mais preocupante devido a uma “estiagem severa” que afeta diversas regiões do país. Os biomas mais impactados, segundo ela, são a Amazônia e o Pantanal, que corre o risco de desaparecer até o final do século se as condições climáticas atuais persistirem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, nove estados brasileiros estão enfrentando uma “estiagem severa”, com o Pantanal registrando a maior seca em 74 anos. A Amazônia, por sua vez, vive a situação mais crítica dos últimos 40 anos. Marina Silva destacou que aproximadamente 85% dos incêndios ocorrem em propriedades privadas, especialmente nas áreas que apresentam maior desmatamento.

Durante sua apresentação, a ministra também mencionou o aumento dos investimentos do governo federal em brigadistas do Ibama e do ICMBio, possibilitados por créditos extraordinários. Ela fez um apelo aos parlamentares para que destinem recursos à área ambiental no próximo ano, ressaltando os desafios orçamentários que o governo enfrenta atualmente.

Marina Silva defendeu a necessidade de um marco regulatório para a emergência climática, que permitiria ao governo agir de forma preventiva em municípios que sofrem com eventos climáticos extremos. Além disso, a ministra informou que a Polícia Federal está conduzindo investigações para identificar os responsáveis pelos incêndios criminosos, com 31 inquéritos abertos, sendo 29 deles relacionados ao Pantanal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile