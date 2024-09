Guilherme Boulos vai à 25 de Março para caminhada de campanha eleitoral, recebe apoio e ouve provocações

Candidato à Prefeitura de São Paulo destacou o suporte que tem recebido de comerciantes ao longo de sua trajetória

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos em caminhada pelo centro



Guilherme Boulos, candidato do PSOL, realizou uma caminhada de campanha na famosa rua 25 de Março, onde se deparou com provocações de eleitores de Pablo Marçal, do PRTB. Durante o evento, os apoiadores de Marçal gritaram “faz o M”, mas Boulos se manteve focado. O candidato destacou o apoio que recebeu de comerciantes e pedestres ao longo de sua trajetória, enfatizando que a presença de críticas é uma parte natural da política. Ele também mencionou que está em um empate técnico nas pesquisas de intenção de voto com Marçal e Ricardo Nunes, do MDB, e atribuiu parte da resistência à sua candidatura ao uso da estrutura pública por Nunes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Boulos ainda denunciou a disseminação de informações falsas por parte da campanha digital de Marcial, mas reafirmou que sua candidatura continua sólida e bem fundamentada na cidade. Ele acredita que a desinformação não abalará o apoio que tem recebido da população. Os apoiadores de Boulos se mobilizaram para criticar Marcial, enquanto muitos eleitores do influenciador optaram por ele devido à sua forte presença nas redes sociais e ao descontentamento com o governo de Lula. Durante a caminhada, Boulos apresentou propostas voltadas para o fortalecimento do comércio popular e a revitalização do centro da cidade, enquanto seus apoiadores distribuíam panfletos informativos sobre sua candidatura.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller