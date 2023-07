Ministro da Educação confirma três provas para o Revalida

Camilo Santana criou uma comissão interministerial para melhorar exame direcionado a estrangeiros formados em medicina no exterior e brasileiros graduados em outro país que querem exercer a profissão no Brasil

Reprodução/TV Brasil Anúncio foi feito nesta sexta-feira, 14, pelo ministro Camilo Santana



Nesta sexta-feira, 14, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o órgão criou uma Comissão Interministerial para Gestão da Educação na Saúde para analisar melhorias no Revalida, exame direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão no Brasil. Entre as principais mudanças, Santana citou a criação de uma terceira prova do programa. Atualmente, duas provas são realizadas anualmente para subsidiar o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e que querem atuar no Brasil. O processo avaliativo é dividido em duas etapas eliminatórias aplicadas em momentos distintos: provas escritas e prova de habilidades clínicas. Para participar, os profissionais formados em medicina em instituições de educação superior estrangeiras devem atender aos seguintes requisitos: