Flavio Prado aprova provocações do São Paulo contra Palmeiras: ‘Se não tem isso, o futebol não existe’ 

Além de lembrar o amplo domínio são-paulino em mata-matas no Choque-Rei, a conta do Tricolor cutucou Abel Ferreira e seu auxiliar João Martins

O São Paulo não economizou nas provocações ao Palmeiras após a classificação às semifinais da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, 13, em pleno Allianz Parque. Através das redes sociais, o Tricolor fez diversas publicações cutucando o rival. Além de lembrar o amplo domínio são-paulino em mata-matas no Choque-Rei, a conta cutucou Abel Ferreira e seu auxiliar João Martins com a palavra “sistema” – o assistente português chegou a dizer que o “sistema” não queria o Alviverde bicampeão do Brasileiro. No Twitter, os tricolores ainda lembraram que o arquirrival não possui um título do Mundial de Clubes. A música “Não tem Mundial” foi lembrada em alguns posts. Veja todos abaixo.

Para o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, as provocações são-paulinas são saudáveis ao futebol. “Eu acho isso espetacular. É maravilhoso! O futebol vale exatamente por isso. A coisa mais importante é isso. É a sacanagem. Se não tem isso, o futebol não existe. É sensacional. O São Paulo etá numa draga tão grande, enquanto a comissão técnica do Palmeiras está com o nariz empinado. Eles se acham! E foi um ‘totó’ tático são-paulino. Agora, tem que tirar sarro mesmo. Isso com o Tribunal ajudando o Palmeiras, já que era para o Abel ter pegado um gancho grande pelo que fez com o Calleri. Com tudo isso e dar um baita ‘totó’, tem que zoar mesmo”, declarou, durante o programa “Canelada”.

Pela 3ª vez em 3️⃣ anos! 😬 Já pode pedir música, né? 🎵

São Paulo 1️⃣6️⃣ x 5️⃣ Palmeiras 1️⃣ Paulista 1977 ✔️

2️⃣ Paulista 1979 ✔️

3️⃣ Paulista 1987 ✔️

4️⃣ Paulista 1992 ✔️

5️⃣ Libertadores 1994 ✔️

6️⃣ Rio-São Paulo 1998 ✔️

7️⃣ Paulista 1998 ✔️

8️⃣ Copa do Brasil 2000 ✔️

9️⃣ Rio-São Paulo 2002 ✔️

1️⃣0️⃣…