Ministro da Justiça acompanha busca por fugitivos em Mossoró (RN)

Reprodução/PF Projeção de imagem dos fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça, com uso de disfarces



O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, está em Mossoró (RN) para acompanhar a operação de busca pelos dois presos que fugiram da penitenciária federal da cidade. As buscas pelos fugitivos completam um mês nesta quinta-feira (14). O ministro terá uma reunião com os integrantes da força-tarefa formada para capturar os presos, que conta com a participação de pelo menos 500 agentes. Além disso, está prevista uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira (13), às 14h30, na qual Lewandowski deve falar sobre o andamento do caso. Esta não é a primeira vez que o ministro viaja para o estado – a primeira visita ocorreu em 18 de fevereiro. Na ocasião, ele afirmou que a fuga dos presos não afetava a segurança das unidades prisionais federais.

Os fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça são suspeitos de ter ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, atuante no Acre. Desde a fuga, os dois já foram vistos em diversas ocasiões, mas até o momento não foram capturados. A penitenciária de Mossoró tem em média quatro agentes de execução penal para cada preso, de acordo com dados oficiais do governo federal.

Desde fevereiro, várias ações têm sido realizadas, incluindo a prisão de pessoas que teriam facilitado a fuga dos detentos. Caso sejam capturados, os fugitivos deverão responder pelo crime de fuga, considerado uma falta disciplinar. A punição a ser aplicada ainda não foi definida, devido ao ineditismo do caso.

