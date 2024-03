PF prende mais um suspeito de auxiliar fugitivos de penitenciária em Mossoró

Já são seis detenções desde que ocorreu, em 14 de fevereiro, a fuga dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, que completa 24 dias nesta sexta

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RN - PRESÍDIO FEDERAL/MOSSORÓ/PRESIDIÁRIOS/FUGA/ONTEM - INTERNACIONAL - Policiais realizam uma força-tarefa na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, no domingo, 25, com o objetivo de capturar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A unidade prisional fica na RN-015, que liga o município de Mossoró à cidade de Baraúna, a última cidade do Rio Grande do Norte antes do Ceará. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio no dia 14 de fevereiro. Investigadores mantêm a convicção de que os fugitivos permanecem pela região. 25/02/2024



A Polícia Federal prendeu mais uma pessoa suspeita de ajudar os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, nesta sexta, 8, durante realização de buscas em Baraúna (RN), Aquiraz (CE) e Quixerá (CE), para o cumprimento de prisão preventiva. Já são seis detenções desde que ocorreu, em 14 de fevereiro, a fuga dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, que completa 24 dias nesta sexta. Os fugitivos são suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre, e são os primeiros detentos da história a fugir de uma prisão de segurança máxima do sistema prisional federal. Mais de 600 agentes estão empenhados na busca pelos fugitivos.

Após a fuga, os detentos foram vistos em diversas ocasiões, inclusive fazendo uma família refém na zona rural de Mossoró. Foram encontrados vestígios como pegadas, calçados, roupas, lençóis e uma corda, juntamente com uma camiseta do uniforme da penitenciária, em uma área de mata. O irmão de um dos fugitivos foi preso pela força-tarefa, pois estava com mandado de prisão em aberto por roubo e participação em organização criminosa. Outras pessoas também foram presas por suspeita de facilitar a fuga dos detentos, incluindo um homem identificado como Ronaildo da Silva Fernandes, que teria recebido dinheiro para abrigar os fugitivos em seu sítio por oito dias. As buscas estão concentradas entre Mossoró e Baraúna, com a Polícia Federal oferecendo uma recompensa em dinheiro por informações que levem à captura dos foragidos. O anonimato é garantido para quem fornecer informações.

*Publicado por Heverton Nascimento



*Reportagem produzida com auxílio de IA