Ministro Marco Aurélio, do STF, fará cirurgia após sofrer acidente doméstico

Decano da corte se submeterá a procedimento no ombro direito nesta quarta-feira, 3

André Dusek/Estadão Conteúdo Aos 74 anos, Marco Aurélio Mello é o ministro mais velho da corte



O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), precisará fazer uma cirurgia no ombro direito após sofrer um acidente doméstico. O procedimento está agendado para esta quarta-feira, 3, no hospital DF Star, em Brasília. A cirurgia será conduzida pelos ortopedistas Marcus Montenegro e Benno Eijsmann. Em nota, a equipe médica afirma que o ministro possui “excelente forma física” e que “por ser muito disciplinado na reabilitação, as chances de intercorrências são mínimas.” Esta não é a primeira vez que o decano da mais alta corte do país passa por procedimentos do tipo. Em setembro, Marco Aurélio precisou operar o joelho para corrigir a ruptura de um dos meniscos. Com 74 anos, Marco Aurélio é o ministro mais velho do Supremo e está com a aposentadoria compulsória prevista para julho deste ano, quando alcança a idade máxima para exercer cargo público.