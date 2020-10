Ministro do STJ aparece só de cuecas durante sessão virtual; assista

No vídeo, é possível ver o momento em que o magistrado se levanta para mexer no celular e está sem calças, apesar de estar usando camisa, gravata e paletó

Reprodução/Youtube Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Néfi Cordeiro, em live da Sexta Turma



O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Néfi Cordeiro, apareceu sem calças durante a transmissão de um julgamento virtual de uma sessão da Sexta Turma, realizada nesta terça-feira, 21. No vídeo, é possível ver o momento em que o magistrado se levanta para mexer no celular e está usando somente cuecas na parte de baixo, apesar de estar de camisa, gravata e paletó. Ele volta a se sentar logo, e ninguém comenta sobre o fato ou interrompe a sessão. Além disso, Cordeiro colocou um cenário falso de uma estante de livros.

Assista ao vídeo:

Outras gafes já foram cometidas durante chamadas virtuais na pandemia da Covid-19. O vice-presidente eleito do STJ ministro Jorge Mussi, chamou a atenção em maio ao participar de uma sessão da Quinta Turma da Corte por videoconferência com um tubarão como cenário. Na chamada de vídeo, Mussi aparece em frente à imagem de um tubarão no fundo do oceano. Outro participante da reunião, o ministro Joel Ilan Paciornik, também aparece com um cenário falso, mas não tão chamativo quanto o de Mussi. Em agosto, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) esqueceu de desligar a câmera durante uma live e foi tomar banho. Em entrevista à Jovem Pan, o político de 24 anos garantiu que nenhum dos seus seguidores assistiu a cena. “Ninguém viu porque o notebook fica na sala, não no banheiro, mas dava para ouvir”, comentou em tom descontraído.