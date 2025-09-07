Monitor da USP: Ato na Paulista leva quase 5 vezes mais público do que manifestação da esquerda no centro de SP

Com a margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 37,1 mil e 47,3 mil participantes

ARTHUR LAMONIER/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, para o ato em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes



Os atos com apoiadores de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista neste domingo (7) reuniu 42,2 mil pessoas, segundo o monitor da USP, que usa imagens capturadas por drone para obter os resultados. Praticamente quatro quarteirões foram tomados pelos manifestantes. Com a margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 37,1 mil e 47,3 mil participantes. As fotos foram tiradas em três diferentes horários (15h05, 16h03 e 16h40), totalizando 47 imagens. Foram selecionadas 15 fotos tiradas às 16h03, momento de pico da manifestação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atos de esquerda na Praça da República tiveram cerca de 8,8 mil pessoas, enquantoEm 2024, foram 45,4 mil pessoas presentes na manifestação. No Rio de Janeiro, 42,7 mil pessoas foram na orla de Copacabana pela manhã. O número é cinco vezes maior do que a manifestação da esquerda não centro de São Paulo. Cerca de 8,8 mil pessoas estiveram presentes na Praça da República, segundo uma estimativa do Monitor do Debate Político. A contagem ocorreu no momento de pico, às 11h11, a partida software de inteligência artificial. O erro percentual absoluto médio na contagem é de 12% — portanto, estavam presentes entre 7.704 e 9.086 pessoas.