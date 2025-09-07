Lindbergh diz que Tarcísio ‘cruzou o Rubicão’ com discurso na Paulista: ‘Não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro’

Líder do PT na Câmara disse que governador de São Paulo cometeu crime ao citar ‘tirania’ de Moraes

Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias



O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, reagiu às falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que discursou neste domingo (7) nos Atos de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, e disse que “ninguém aguenta mais a tirania de Alexandre de Moraes”. “Tarcísio não age como governador, mas como advogado de Bolsonaro. Quem ataca ministros e defende anistia para conspiradores não luta por liberdade: legitima o crime, sabota a Justiça e abre caminho para novos atentados contra a democracia”, escreveu Lindbergh no X (antigo Twitter), dizendo que Tarcísio cruzou o Rubicão. Em sua publicação, Lindbergh citou parte do discurso do governador de São Paulo.

“Na Paulista, bradou: “Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Alexandre de Moraes”. Não é crítica política, mas um ataque frontal ao STF, que pode configurar coação no curso do processo, por tentativa de intimidar o ministro relator no meio do julgamento de Jair Bolsonaro e demais golpistas”, escreveu, acrescentando que “Tarcísio manipulou a frase para alvejar Moraes” e, ao mesmo tempo, “fez coro pela anistia, que só serviria para consagrar a impunidade e a continuidade do golpe”.