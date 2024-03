Monja Coen revela diagnóstico de câncer e faz desabafo nas redes sociais

Budista apareceu com feridas na boca, mas destacou que está fazendo tratamento e foi elogiada pela médica: ‘Fica pior antes de ficar melhor’

Reprodução/Instagram/@monjacoen Monja Coen com feridas na boca e rosto



A quinta-feira (28) começou triste para os fãs da Monja Coen. A budista utilizou seu Instagram para compartilhar a notícia de que está com câncer e que já fez quimioterapia. Aos 76 anos e com mais de 3 milhões de seguidores, ela apareceu com feridas na boca e rosto e na legenda escreveu: “Só pra lembrar que tudo o que começa tem começo, meio e fim”. Nos comentários, muitas mensagens de acolhimento e amor. “Olha o que está acontecendo com a minha cara. Sabe o que é isso? É câncer. Câncer de pele. Olha aqui em cima. Eu estou fazendo uma quimioterapia com uma pomadinha que você passa e ela vai fazer ferida. Onde tiver câncer, vai fazer ferida, e depois a ferida sai e o câncer sai junto”, afirmou a Monja durante um trecho do vídeo. “Estou dando retorno do meu tratamento. Fica pior antes de ficar melhor, está vendo. Fica piorzinho, vai dando esta crosta… Eu disse que estou virando um jacaré porque é bem dura esta crosta. Depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho, não é? É só para vocês saberem. Funciona. O tratamento é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ele disse: ‘Parabéns’. Então, fiquem tranquilos”, declarou em outro momento.

