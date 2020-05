Moro: ‘Ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão’

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo O agora ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro afirmou que “ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão”. Ele se pronunciou por meio do Twitter nesta quinta-feira (28).

“Campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão”, escreveu.

A declaração de Moro acontece um dia após o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ingressar com habeas corpus no Supremo contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e outros investigados no inquérito do Supremo que apura a disseminação de fake news.

Ao justificar o pedido, Mendonça disse que a medida “visa garantir liberdade de expressão dos cidadãos”. O ministro do STF, Edson Fachin, pediu parecer da AGU no caso.

“Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora: defender o estado de direito e a vida.Meu respeito à democracia,ao Judiciário e às famílias de vítimas da Covid”, completou o ex-juiz federal da Lava Jato.

Na quarta, empresários, políticos, ativistas e blogueiros aliados ao governo Bolsonaro foram alvo de operação da Polícia Federal no inquérito das fake news. As ações de busca e apreensão foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF.