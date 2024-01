Morre aos 80 anos Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos

Ex-banqueiro morreu do coração, dormindo, e deixou esposa e três filhos; ele chegou a ser um dos empresários mais ricos do Brasil

Edemar Cid Ferreira chegou a ser condenado em outra ação penal a 21 anos de prisão por gestão fraudulenta



Morreu neste sábado, 13, em São Paulo, aos 81 anos, Edmar Cid Ferreira, fundados e antigo controlados do falido Banco de Santos. O ex-banqueiro morreu do coração, dormindo, e deixou esposa e três filhos. Cid Ferreira ficou famoso como colecionador de obras de arte e pela mansão extravagante no Morumbi. Desde 2020, a mansão pertence ao empresário Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional. Em maio de 2023, foi divulgado que o novo proprietário contratou um escritório de arquitetura para estudar a viabilidade da construção de um empreendimento de casas de luxo no local. A residência, projetada por Ruy Ohtake, possuía 4,5 mil m² e incluía duas piscinas, uma adega para cinco mil garrafas de vinho e duas bibliotecas.

Cid Ferreira passou a ser peça constante nos noticiários nos anos 2000 quando o Banco de Santos sofreu intervenção do Banco Central, após um rombo de R$ 2,1 bilhões (valores da época) no caixa da companhia. Em 2015, a Justiça Federal anulou a fase de interrogatórios e a sentença contra Edemar pela gestão fraudulenta no Banco Santos também foi anulada. O ex-controlador do banco foi preso duas vezes, sendo a mais longa uma detenção de três meses no presídio de segurança máxima de Tremembé, em São Paulo. Edemar afirmou que enfrentou o período de cárcere com tranquilidade, pois sabia que a verdade seria revelada e ele seria solto. Além de sua carreira no Banco Santos, Edemar Cid Ferreira era conhecido por sua coleção de arte, considerada uma das maiores da América Latina. A coleção incluía obras de artistas renomados como Victor Brecheret, Tarsila do Amaral e Jean-Michel Basquiat, totalizando mais de 1,5 mil peças.