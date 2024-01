Morre aos 84 anos o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

Ele foi Ministro Chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010, no governo Lula, e secretário-geral do Itamaraty entre 2003 e 2009

ERIC FEFERBERG / AFP Presidente francês, Nicolas Sarkozy (C), brinca com o ministro júnior responsável pelas Relações Exteriores e Direitos Humanos, Rama Yade (2º D), ao assinar um acordo de cooperação com o secretário-geral das Relações Exteriores do Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães



Morreu nesta segunda-feira, 29, aos 84 anos, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ele foi Ministro Chefe de Assuntos Estratégicos entre 2009 e 2010, no governo Lula. Entre 2003 e 2009 foi secretário-geral do Itamaraty e Consul do Brasil em Boston entre 1968 e 1972. Nascido no Rio de Janeiro, Samuel era formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual UFRJ), e mestre em econômica pela Universidade de Boston. Ele ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 1963, e já assumiu como Assistente do Chefe da Divisão de Cooperação Econômica e Técnica do Itamaraty. No ano seguinte ele assumiu como Diretor da Assessoria de Cooperação Internacional da Sudene, cargo do qual foi exonerado por resistir à interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Regressou ao Itamaraty em 1966, mesmo ano em que foi nomeado Chefe do Serviço Técnico de Análise e Planejamento do ministério.