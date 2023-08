Morre aos 89 anos dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador

Cardeal leu a carta apostólica na beatificação de Santa Dulce, em 2011; causa da morte não foi detalha

Causa da morte de Geraldo Majella não foi detalhada

Morreu aos 89 anos, em Londrina, no Paraná, neste sábado, 26, o cardeal dom Geraldo Majella. O religioso era arcebispo emérito de Salvador, Bahia, e leu a carta apostólica na beatificação de Santa Dulce, em 2011. Ele também foi e foi responsável por escrever a oração da santa. Apesar da causa da morte não ter sido detalha, Majella, que vinha sofrendo com problema de saúde desde o fim de 2022, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), piorou nos últimos dias. Ele estava em internamento domiciliar. Em nota, a Arquidiocese Salvador disse ter recebido com pesar a notícia sobre o falecimento do religioso, e acrescentou que em breve será divulgado um anúncio oficial, com as informações sobre a Missa Exequial e o local do sepultamento. O presidente Lula, que está de viagem à África, falou sobre a morte do cardeal. “Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador. Seu legado na criação da Pastoral da Criança, seu exemplo de solidariedade e exercício cotidiano dos ensinamentos de Cristo permanecerão vivos”, disse. “Meus sentimentos aos amigos e todos que foram ajudados ou inspirados pelo trabalho de Dom Geraldo Majella”, acrescentou. Nas redes sociais, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, lamentou a morte de Majella. “Dom Geraldo teve uma virtuosa trajetória no desempenho das diversas funções eclesiásticas para as quais foi designado, além de ter engrandecido as instituições de ensino em que exerceu o magistério, com sua cultura e humanismo. Meus sentimentos e orações a seus familiares e amigos”, escreveu.