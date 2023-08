Miguel Falabella tranquila fãs após mal-estar durante musical: ‘Tudo 100%’

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ator afirmou que teve uma queda de pressão durante a apresentação

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO/AE 'Forcei a barra de fazer, não devia ter feito. Tive uma queda de pressão no meio do show', disse Falabella no Instagram



O ator Miguel Falabella tranquilizou os fãs após passar mal durante o musical “Kiss Me, Kate”, na noite da sexta-feira, 25, no teatro Villa Lobos, em São Paulo. A apresentação precisou ser interrompida. O artista divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual afirma que “forçou a barra” e teve uma queda de pressão, mas que já estava medicado. “Galera, só para avisar que ontem realmente passei mal no espetáculo. Eu estava com febre. Forcei a barra de fazer, não devia ter feito. Tive uma queda de pressão no meio do show. Logo no início, na verdade. Mas já estou bem, já fui medicado, está tudo 100%”, disse Falabella.