Tanques do Exército de Israel chegam aos arredores de Gaza

Forças israelenses ampliam operações terrestres e intensificam os bombardeios na Faixa

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Soldados israelenses se preparam para realizar incursões terrestres perto da fronteira com Gaza



A guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas chega ao 24º dia nesta segunda-feira, 30, e uma nova escalada está prevista para os próximos dias. Isso porque o Exército israelense anunciou na última sexta-feira, 27, que iria ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza, além de intensificar os bombardeios. Nesta segunda-feira, 30, as forças terrestres de Israel chegaram aos arredores da Cidade de Gaza depois de terem avançado a partir do leste da Faixa em direção ao seu interior. Os tanques israelenses chegaram à estrada de Salahedin, a principal artéria do enclave palestino e que o atravessa de norte a sul, e começaram a efetuar disparos. Assim, os soldados israelenses já controlam o território desde a fronteira oriental do enclave até essa estrada, perto da Cidade de Gaza. Questionado se poderia confirmar a chegada das tropas à estrada de Salahedin, o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, evitou fornecer detalhes durante uma coletiva de imprensa e disse apenas que estão “fazendo progressos graduais”. “A atividade ofensiva irá intensificar-se de acordo com as fases da guerra e dos seus objetivos”, antecipou. Nos últimos dias, as Forças de Defesa israelenses afirmam ter atacado 600 alvos em Gaza, incluindo armazéns de armas, dezenas de lançadores de mísseis antitanque e esconderijos do Hamas, que controla a Faixa. A guerra começou em 7 de outubro com o ataque do grupo islâmico palestino em território israelense, que já deixou mais de 9 mil mortos. Desde então, o Exército israelense vem bombardeando Gaza em retaliação.

*Com informações da EFE.