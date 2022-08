Morre João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, aos 58 anos

Executivo foi encontrado morto no banheiro de casa, após ter saído para correr no Rio de Janeiro

Iara Morselli / Estadão Conteúdo Empresário João Paulo Diniz foi encontrado morto, neste domingo, 31, em casa no Rio de Janeiro



O empresário João Paulo Diniz, filho de Abílio Diniz, morreu aos 58 anos, neste domingo, 31, no Rio de Janeiro. De acordo com amigos e familiares, o executivo foi encontrado morto no banheiro de casa, após ter saído para correr. Contudo, a causa da morte ainda não foi confirmada. A suspeita é de que ele tenha tido um infarto ou aneurisma. “A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil”, informou a assessoria de imprensa família. Além de ter atuado no Grupo Pão de Açúcar, o empresário também é sócio de restaurantes em São Paulo. A vida de João Paulo Diniz também ficou marcada pelo acidente aéreo que sofreu em 2001. À época, durante viagem ao litoral paulista, o helicóptero que o empresário estava caiu. Na ocasião, tanto o piloto quanto a namorada de João Paulo Diniz, a modelo Fernanda Vogel, morreram. Já o empresário e o copiloto sobreviveram, após nadarem até uma praia.