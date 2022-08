Morre Nichelle Nichols, a Uhura em ‘Star Trek’, aos 89 anos

Atriz, que fez história na TV americana, faleceu por causas naturais na noite de sábado, 30, nos EUA

Reprodução/Instagram/nichellenicholsofficial Nichelle Nichols interpretou Uhura na série 'Star Trek'



A atriz Nichelle Nichols, famosa por interpretar a tenente Uhura em “Star Trek”, morreu na noite de sábado, 30, aos 89 anos, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada nas redes sociais da artista neste domingo, 31, pelo seu filho, Kyle Johnson. No comunicado, ele diz que a mãe faleceu por causas naturais. “Sua luz, no entanto, como as galáxias antigas agora sendo vistas pela primeira vez, permanecerá para nós e as gerações futuras desfrutarmos, aprendermos e inspirarmos. Ela teve uma vida bem vivida e, como tal, um modelo para todos nós”, declarou Kyle. O velório será restrito a família e amigos próximos. “Solicitamos que a privacidade dela e a nossa sejam respeitadas”, pediu o filho da atriz.

Nichelle esteve no elenco original da série “Star Trek”, ou “Jornada nas Estrelas”, que foi exibida entre 1966 e 1969. Em um episódio exibido em novembro de 1968, na terceira temporada da série, a artista protagonizou uma cena com o ator William Shatner, intérprete do capitão Kirk, que é considerada a primeira com um beijo interracial da história da televisão. Ela também foi uma das primeiras atrizes negras a ter um papel não estereotipado na TV. Isso chamou a atenção da NASA, que contratou Nichelle como um esforço para encorajar mulheres e afro-americanos a se tornarem astronautas.