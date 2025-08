Morre o jornalista J.R. Guzzo, aos 82 anos

Paulistano começou sua carreira no ‘Última Hora’, liderou o crescimento da revista ‘Veja’ e foi um dos fundadores da ‘Oeste’; na Jovem Pan, participou de programas da casa e foi colunista do site

José Roberto Dias Guzzo morreu na madrugada deste sábado (2), aos 82 anos, em São Paulo. O jornalista sofreu um infarto e acabou falecendo, conforme informações divulgadas pela Revista Oeste, da qual era um dos fundadores e membro do conselho editorial. Ele será enterrado no Cemitério de Congonhas, em São Paulo.

J.R. Guzzo, como assinava seus textos, nasceu em 10 de julho de 1943, em São Paulo, e começou sua carreira em 1961, como repórter no jornal Última Hora e subsecretário da edição paulista. Depois, foi trabalhar no Jornal da Tarde, do Grupo Estado, e chegou a ser correspondente em Paris. Em 1968 ele entrou na Veja, do Grupo Abril, onde foi diretor de redação. Sob seu comando, a publicação alcançou o posto de terceira maior tiragem do mundo. Era colunista do jornal O Estado de S. Paulo. Seu último artigo, enviado na sexta-feira (1º), foi publicado neste sábado (2).

Na Jovem Pan, o jornalista participou de alguns programas da casa, entre eles Os Pingos nos Is e Direto ao Ponto. Também foi colunista do site da emissora.

Ao longo de uma carreira marcada por grandes coberturas internacionais, Guzzo esteve presente em episódios históricos como a Guerra do Vietnã e a visita de Richard Nixon à China, em 1972 — sendo o único jornalista brasileiro a acompanhar esse acontecimento.