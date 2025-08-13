Jovem Pan > Notícias > Brasil > Morte de gari após discussão de trânsito causa comoção em Belo Horizonte; veja o que se sabe sobre o crime

Morte de gari após discussão de trânsito causa comoção em Belo Horizonte; veja o que se sabe sobre o crime

Segundo testemunhas, Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, se irritou com a presença do caminhão de lixo na rua e disparou contra Laudemir de Souza Fernandes; empresário nega

  • Por da Redação
  • 13/08/2025 06h11
  • BlueSky
Montagem: Reprodução/Redes Sociais À esquerda, Laudemir de Souza Fernandes, gari assassinado em rua de Belo Horizonte; à direita, Renê da Silva Nogueira Júnior, o suspeito À esquerda, Laudemir de Souza Fernandes, gari assassinado em rua de Belo Horizonte; à direita, Renê da Silva Nogueira Júnior, o suspeito

O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (11) enquanto trabalhava na coleta de lixo em Belo Horizonte. O crime ocorreu no encontro das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste da capital. Segundo testemunhas, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, se irritou com a presença do caminhão de lixo na rua e exigiu espaço para passar com seu carro. A motorista do caminhão afirmou que havia espaço suficiente, mas Renê teria descido do veículo e disparou contra Laudemir. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Renê é empresário e marido da delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele se apresenta em redes sociais como “cristão, marido, pai e patriota” e atuava como prestador de serviços em uma empresa do setor alimentício. O suspeito foi preso poucas horas após o crime em uma academia do bairro Estoril, na Região Oeste de BH. Durante a abordagem, ele negou ter cometido o homicídio.

A arma que matou Laudemir pertence à delegada Ana Paula, que não estava no local durante a discussão. A Subcorregedoria da Polícia Civil abriu investigação para apurar se houve negligência da servidora na guarda do armamento. A Corregedoria também apreendeu outra arma do casal e o celular da delegada para análise.

Quem era a vítima?

Laudemir trabalhava havia nove anos para uma empresa terceirizada de limpeza urbana vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte e estava prestes a ser promovido. Deixou uma filha de 15 anos, uma enteada e a companheira, Liliane França, com quem vivia há cinco anos. Familiares e colegas descrevem Laudemir como dedicado, apaixonado pelo trabalho e respeitoso.

O que disseram familiares e testemunhas?

Durante o velório, realizado na manhã desta terça-feira (12) na Igreja Quadrangular de Nova Contagem, na Região Metropolitana, familiares se emocionaram e pediram justiça. A viúva ressaltou a dedicação do marido e a rotina de enfrentamento do desrespeito sofrido por profissionais de limpeza urbana. “Todos os dias de manhã ele falava que iria voltar. Dessa vez, ele não voltou para casa. Me devolveram o Lau num caixão”, disse Liliane, emocionada.

Testemunhas relataram que Renê ameaçou a motorista do caminhão antes de atirar, e colegas de Laudemir tentaram intervir. “Vai matar a gente trabalhando?”, chegou a questionar um dos garis.

Como a polícia agiu?

O empresário foi identificado por três testemunhas e preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, posteriormente, transferido para o Ceresp Gameleira. A Polícia Civil informou que acompanha o caso, apreendeu as armas envolvidas e instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da delegada.

Leia também

Trump cita Brasília como exemplo de 'capital violenta' ao apresentar dados antigos de homicídios
Polícia procura homem que atirou em policial militar em Paraisópolis

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >