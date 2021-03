Mortes diárias por Covid-19 no Brasil superam soma de outros nove países

Segundo dados do Worldometer, enquanto o país registrou 3.780 vítimas fatais, as demais nações do ‘top 10’ contabilizaram 3.754 novos óbitos

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08/03/2021 Brasil registrou 3.780 novas mortes por Covid-19 segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS)



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.780 novas mortes por Covid-19 segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) nesta terça-feira, 30. Além de representar o recorde de óbitos diários do país desde o início da pandemia, o número de vítimas fatais também comprova que o Brasil é o país mais afetado pela Covid-19. Segundo dados do Worldometer, que reúne informações sobre o avanço da pandemia ao redor do mundo, o número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil supera a soma dos óbitos registrados pelos nove países que completam o top 10 das últimas 24 horas. Enquanto o Brasil soma 3.780 mortos, os nove países acumulam 3.754, segundo a plataforma. Vale mencionar que o site utiliza os dados fornecidos pelo Consórcio de Imprensa, e não os divulgados pelo Conass, o que faz com que o número de mortes por Covid-19 mostradas no portal seja de 3.668, enquanto que as do Conselho são 3.780.

Segundo o Worldometer, o segundo país com mais mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 858 vítimas fatais. A Itália, com 529 novos óbitos, fecha o pódio. Além deles, completam o top 10 Polônia (461), Rússia (409), Índia (355), França (348), Ucrânia (286), Hungria (274) e Alemanha (234). Ao todo, foram registradas 10.705 mortes pela doença ao redor do mundo, o que faz com que o Brasil seja responsável por 35,3% deste total. Em número de casos, o Brasil também aparece em primeiro, com 84.494 (segundo dados do CONASS), sendo seguido pelos EUA, com 61.158, e pela Índia, 53.158.