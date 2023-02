Mortes no Brasil aumentam 18% e nascimentos caem em 2021, aponta IBGE

Há dois anos, foram registrados cerca de 1,8 milhão de óbitos no país, 273 mil a mais em comparação a 2020

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de mortes em 2021 superou os registros de óbitos em 2020



O número de mortes no Brasil aumentou 18% em 2021 em comparação ao registros de óbitos em 2020. Há dois anos, foram contabilizados cerca de 1,8 milhão de mortes no país, o que representa 273 mil óbitos a mais do que o primeiro ano da pandemia da Covid-19, que computou 1,5 milhão. Esse é o novo recorde na série histórica que começou em 1974. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta de óbitos, em 2021, superou (35,9%) o de 2020 entre os adultos de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos (31,3%). Em relação ao grupo de 70 a 79 anos e de 80 anos ou mais, os números de mortes cresceram menos. A pesquisa aponta que o avanço ocorreu especialmente no 1º semestre de 2021. O mês de março registrou o maior número de óbitos: 202,5 mil. O dado é 77,8% maior em comparação ao mesmo período de 2020. Já no segundo semestre de 2021 os óbitos caíram. “A implementação de medidas sanitárias e, posteriormente, as campanhas de incentivo à vacinação parecem ter contribuído para o recuo da pandemia e suas consequências. Há uma clara aderência entre a diminuição no número de óbitos e o avanço da vacinação no país”, explicou a gerente da pesquisa, Klívia Brayner. O relatório do IBGE também mostrou que houve queda de 1,6% no número de nascimentos em 2021. Em comparação com 2020, foram 43 mil nascimentos a menos há dois anos, totalizando cerca de 2,6 milhões. O IBGE informou que foi o terceiro ano consecutivo de queda. Em 2019, foi de 3% e, em 2020, de 4,7%.