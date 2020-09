Mortes por Covid-19 no Brasil se aproximam de 130 mil

Nas últimas 24 horas, Ministério da Saúde registrou 983 mortes e 40.557 novos casos

Ricardo Moraes/Reuters Mortes por Covid-19 no Brasil estão próximas a 130 mil



O Ministério da Saúde anunciou nessa quinta-feira, 10, os números da Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo a pasta, nesse período foram registradas 983 mortes e 40.557 novos casos do vírus Sars-CoV-2, chegando ao total de 129.522 óbitos e 4.238.446 casos confirmados, sendo que 3.497.337 pessoas se recuperaram da doença enquanto outros 611.587 seguem em acompanhamento médico. O Estado de São Paulo é o primeiro na lista de infecções com 874.754 casos e 32.104 mortes.

Após a suspensão dos testes da vacina de Oxford por uma participante ter apresentado reações adversas, o Ministério informou que o contrato da Fiocruz com a AstraZeneca – que trabalha na elaboração do imunizante -não será alterado. O Brasil tem um acordo com a farmacêutica que garante acesso a 100 milhões de doses, das quais 30 milhões seriam entregues entre dezembro e janeiro de 2021 e o restante, ao longo dos próximos meses. O presidente da empresa, Pascal Soriot, disse que os sintomas podem estar vinculados a uma inflamação rara da medula, conhecida como mielite transversa.