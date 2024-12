Motorista de carreta responsável por acidente em MG se apresenta à polícia

Condutor, que estava foragido desde a madrugada de sábado (21), teve sua CNH, vencida desde 2022, apreendida em uma operação da Lei Seca, após se recusar a realizar o teste do bafômetro

Reprodução/CBM-MG Investigações iniciais apontam que um bloco de granito, que estava sendo transportado pelo caminhão, pode ter se soltado e atingido o ônibus



O motorista da carreta, que é considerado o responsável por um trágico acidente que resultou na morte de 41 pessoas, se apresentou à Polícia Civil na tarde de segunda-feira (23),e foi liberado após prestar depoimento. Ele estava foragido desde a madrugada de sábado (21), quando ocorreu a colisão na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O condutor, que teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2022, teve o documento apreendido em uma operação da Lei Seca, após se recusar a realizar o teste do bafômetro. Após o acidente, a polícia conseguiu liberar seis corpos das vítimas, enquanto três pessoas permanecem internadas em um hospital localizado em Teófilo Otoni.

As investigações iniciais apontam que um bloco de granito, que estava sendo transportado pelo caminhão, pode ter se soltado e atingido o ônibus, provocando um incêndio devastador. Outra hipótese levantada é a de que um pneu do ônibus tenha estourado, resultando na colisão com a carreta. As autoridades estão apurando a possibilidade de que o veículo estivesse com excesso de peso, o que poderia implicar na responsabilidade do motorista. A Polícia Militar, em colaboração com outras forças de segurança, está empenhada na busca pelo condutor desde o dia do acidente.

