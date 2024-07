Motorista de ônibus é baleado na cabeça por passageiro após se recusar a parar fora do ponto

Homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu; caso aconteceu na zona leste de São Paulo

Richard Lourenço/Rede Câmara Caso aconteceu na Zona Leste de São Paulo



Um motorista de ônibus foi baleado na cabeça, por um passageiro após se recusar a parar o veículo fora do ponto de parada. O caso aconteceu na noite de domingo (7) na zona leste de São Paulo. O motorista foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Santa Marcelina. O crime aconteceu na Rua Visconde de Aljezur, no bairro Vila Jurema, dentro de um ônibus da linha “2007/10 Cid. Kemel II – CPTM Itaim Paulista”, operado pela Transunião. Após serem acionados por passageiros, policiais militares encontraram o ônibus colidido contra uma casa e o motorista gravemente ferido em seu interior. O passageiro responsável pelo disparo fugiu do local e ainda não foi identificado.

Segundo relatos de uma passageira, o autor do crime teria solicitado ao motorista que parasse fora do ponto e, ao ter o pedido negado, atirou na cabeça da vítima antes de fugir. O caso foi registrado como homicídio e colisão no 50º DP (Itaim Paulista), que está conduzindo as investigações para identificar e prender o autor do crime. A SPTrans, gestora do transporte municipal, lamentou profundamente o ocorrido e repudiou o ato de violência. A empresa afirmou estar colaborando com as autoridades policiais para auxiliar nas investigações. Exames periciais foram solicitados ao IC e IMl para esclarecer os detalhes do crime e buscar justiça para o motorista assassinado.

